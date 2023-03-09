Мошенники 8 марта выманили у пенсионерки из Севастополя все ее сбережения

Мошенники 8 марта, сыграв на материнских чувствах пенсионерки из Севастополя, выманили все ее сбережения в размере 2,2 млн руб. Об этом сообщает полиция города.

Женщина согласилась отдать деньги мошеннице, представившейся сотрудницей правоохранительных органов. Злоумышленница позвонила пенсионерке и сообщила ей, что ее дочь якобы спровоцировала серьезное ДТП, переходя дорогу в неположенном месте.

«Под предлогом урегулирования инцидента с потерпевшей стороной и освобождения родственницы от уголовной ответственности мошенница убедила пенсионерку передать прибывшему курьеру все имеющиеся сбережения. Введенная в заблуждение женщина трижды отдавала злоумышленникам крупные суммы, думая, что помогает собственной дочери, которая в этот момент находилась у себя дома»,— говорится в сообщении.

После того как пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Правоохранители возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере и сейчас разыскивают подозреваемых.

Михаил Волкодав

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