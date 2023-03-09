Правительство Чехии одобрило отправку военной полиции на Украину

Правительство Чешской республики одобрило отправку 15 экспертов военной полиции на Украину, чтобы расследовать военные преступления в ходе военного конфликта. Они войдут в группу специалистов Международного уголовного суда (МУС) Гааги.

«Сотрудники военной полиции должны дислоцироваться в первую очередь на территории Украины, однако они также могут выполнять задачи в Нидерландах, где базируется МУС»,— сказал представитель Минобороны Йиржи Таборский (цитата по Ceske Noviny).

По согласовании с МУС, эксперты будут выезжать на Украину и в Нидерланды сроком от одного до полутора месяцев. Специалисты будут работать до 2024 года.

Международный уголовный суд в Гааге объявил о начале расследования событий в ходе российско-украинского военного конфликта 28 февраля 2022 года. 19 января 2023 года Европарламент принял резолюцию с призывом создать трибунал для расследования военных преступлений России на Украине и привлечь к ответственности российское руководство и ее союзников, в частности, Белоруссию.

Подробнее о том, что что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина