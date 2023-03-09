В четыре раза превысил декадную норму выпавший 8 марта снег в Томске

В Томске ликвидируют последствия стихии, в результате которой 8 марта в городе выпало снега в четыре раза больше нормы для этого времени года. Снежный покров составил 6 мм против 0,8 мм ранее. Для уборки снега в городе задействовано 70 спецмашин, также на четыре часа продлена смена пескоразбрасывателей, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Мощный циклон принес сильный снегопад и метель в том числе в Омск. По данным администрации города, 8 марта снежный покров превысил средние значения для этого месяца. Наибольшее количество осадков зафиксировано на 11 мм, что составляет 57% от нормы для этого времени года.

Региональные службы МЧС объявили экстренное предупреждении из-за неблагоприятных погодных условия на 8 марта в Омской области, Кузбассе и Алтайском крае. Здесь наблюдались метели, снег с дождем и порывистый ветер.

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Лолита Белова