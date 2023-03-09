Птицефабрику ПК «Оша» выставили на торги за 80 млн рублей

В рамках банкротства производственной компании «Оша» на продажу выставлено имущество птицефабрики с начальной ценой 80,9 млн руб. В состав лота вошли земельный участок площадью 763,9 тыс. кв м, вспомогательные постройки, ветеринарная лаборатория, несколько гаражей, объекты инженерной инфраструктуры, птичники, цеха кур-несушек, склады и т.д. Также отдельными лотами на торги выставлен комплекс инкубатория ( за 2,7 млн руб.), техника и несколько земельных участков. Планируется, что торги состоятся в конце апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В августе прошлого года на торгах имущественный комплекс компании приобрел самарский бизнесмен Аексей Шаповалов. За 148,9 млн руб. он выкупил объекты, расположенные на производственной площадке свинокомплекса и находящиеся в залоге у Россельхозбанка. В их числе: земельные участки общей площадью почти 570 га, здания коровника, свинарников, утятников и др.

ООО «ПК «Оша» было признано банкротом в декабре 2020 года. ПК «Оша» входило в производственную группу «Оша», компании которой также сейчас банкротятся. Как ранее сообщалось, в структуру группы входили продовольственная корпорация, спиртовое, алкогольное, слабоалкогольное и пивоваренное производства, сельскохозяйственное предприятие, торговый дом Brands Management Services и ресторан-паб.

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Оксана Павлова