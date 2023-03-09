Виновника стрельбы на территории детского сада в Ярославле посадят на пять лет

Житель Ярославля признан виновным в хулиганстве с применением оружия и незаконной переделке огнестрельного оружия. Информацию распространила пресс-служба Ярославского областного суда.

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Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Место происшествия

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 5 мая 2022 года мужчина был задержан полицейскими на улице Фурманова в Ярославле с обрезом в руках. Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который произвел выстрел из обреза на территории детского сада.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял огнестрельное оружие с собой на улицу, носил его в одежде, демонстрировал прохожим. Оказавшись на территории одного из детских садов города Ярославля, выстрелил из него в сторону калитки»,— сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Вину свою стрелок признал, сообщил, что искал жену и хотел «помириться с ней». Ленинский районный суд Ярославля признал обвиняемого виновным в хулиганстве и приговорил к пяти годам лишения свободы. Приговор в силу не вступил, сторона защиты подала апелляцию на вынесенный вердикт.

Андрей Иванов