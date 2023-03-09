Пожарных в Татарстане не будут наказывать за ущерб здоровью спасаемых при оправданном риске

В Татарстане пожарных не будут наказывать за ущерб здоровью спасаемых людей и имуществу при оправданном риске. Изменения в закон внес глава региона Рустам Минниханов.

«...Личный состав пожарной охраны, включая руководителя тушения пожара, привлекаемый к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, иные участники тушения пожара, действующие в условиях оправданного риска или крайней необходимости, могут освобождаться от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, личного состава пожарной охраны, иных участников тушения пожара или их гибель в соответствии с законодательством РФ», — говорится в документе.

Закон вступил в силу.

В конце прошлого года глава государства Владимир Путин подписал закон, которые устанавливает ограничения на привлечение спасателей к ответственности.

"Ъ-Казань"