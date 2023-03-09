Суд проверит показания томографов

В ближайшее время будет направлено в суд уголовное дело предпринимательницы Елены Селищевой, которой вменяют хищение при закупках минздрава Челябинской области. Фигурантку обвиняют в особо крупном мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Как считает следствие, руководитель ЗАО «Медсервис-регион» уговорила бывшего замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова провести торги по приобретению оборудования по завышенной стоимости. Самого экс-чиновника ранее условно осудили на шесть лет за злоупотребление должностными полномочиями. Ущерб от действий предпринимательницы оценивают в сумму свыше 82 млн руб. Вину она не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Селищева

Фото: Илья Бархатов / 74.ru Елена Селищева

Фото: Илья Бархатов / 74.ru

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу предпринимательницы Елены Селищевой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Материалы направят на рассмотрение в Центральный районный суд Челябинска. Об этом сообщила прокуратура региона.

Гендиректора «Медсервис-регион» Елену Селищеву обвиняют в хищении средств при проведении закупок оборудования министерством здравоохранения Челябинской области на общую сумму 191 млн руб.

По версии следствия, руководитель организации с марта по декабрь 2020 года уговорила действующего на тот момент замглавы минздрава Александра Кузнецова провести аукционы по приобретению компьютерных томографов по завышенной стоимости и обеспечить победу в них аффилированным ей компаниям. Согласно материалам дела, она убедила чиновника, что представляемые ею организации являются надежными поставщиками, а ее прибыль не превысит 22% от стоимости медицинского оборудования.

Позже Александр Кузнецов исключил участие в закупках других организаций и обеспечил победу в конкурсных процедурах компаниям, подконтрольным Елене Селищевой . Контракты на поставку томографов для медицинских учреждений Челябинска, Златоуста, Миасса и Чебаркуля заключили с ООО «Уралмедрезерв» на 47 млн руб., с ООО «Регион-сервис» на 47,5 млн руб., с ООО «Медпроект-Зауралье» на 46,5 млн и 50 млн руб. На момент закупки стоимость указанных томографов серии Optima CT540 при покупке их у производителя ООО «Джии Хэлскеа» (Москва) составляла 25,98 млн руб. за единицу.

В результате проведенных по завышенной стоимости аукционов, как считает следствие, Елена Селищева похитила более 82 млн руб., деньгами она распорядилась по личному усмотрению.

В ходе расследования арестовали имущество обвиняемой на сумму свыше 60 млн руб. Второй фигурант дела о хищении при закупках, бывший замминистра здравоохранения региона Александр Кузнецов в ходе следствия признал вину в злоупотреблении должностными полномочиями и заключил досудебное соглашение. В феврале 2023 года суд приговорил его к шести годам условно с испытательным сроком четыре года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Медсервис-регион» зарегистрировали в Челябинске в марте 2003 года. Основным видом деятельности общества является оптовая торговля фармацевтической продукцией. Компанией на 40% владеет ее руководитель Елена Селищева, остальная часть в равных долях принадлежит Маргарите Мальцевой и Александру Караваеву. Выручка общества за 2021 год составила 969,8 млн руб., чистая прибыль — 10,1 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», впервые Елену Селищеву задержали 28 февраля 2022 года по подозрению в мошенничестве. 1 марта ее освободили в связи с отсутствием оснований для избрания меры пресечения. Повторно предпринимательницу задержали 13 июня в аэропорту Челябинска, откуда она планировала улететь в плановую командировку в Камчатский край. 15 июня женщину отправили под стражу по обвинению в особо крупном мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. В феврале нынешнего года Челябинский областной суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Защитники предпринимательницы Роберт Зиновьев и Сергей Лаврентьев с начала расследования заявляют о необоснованности самой сути обвинения и оказываемом на их доверительницу давлении со стороны следствия. По их мнению, рассматриваемые в рамках дела экономические конфликты нет необходимости решать в рамках уголовного дела: споры, касающиеся стоимости контракта, можно урегулировать в гражданском процессе, в арбитражном суде.

Жалобы на необоснованное, как они считают, уголовное преследование защитники направили ряду высокопоставленных должностных лиц, в том числе уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борису Титову. Бизнес-омбудсмен согласился с доводами адвокатов. Он отметил, что вопрос о мошенничестве должен ставиться только в том случае, если поставщик сфальсифицировал документы, намеренно ввел заказчика в заблуждение о цене продукции, чего не было в рассматриваемом уголовном деле.

«В данном случае, очевидно, в праве считаться предпринимателем Селищевой отказано, поскольку другая сторона сделки — государство. Это очень распространенная причина отказа: бизнес с государством у нас почему-то автоматически перестает считаться бизнесом»,— подчеркнул Борис Титов.

Помимо следственных органов внимание на сомнительные закупки томографов обратило и управление ФАС России по Челябинской области. Сейчас ведомство расследует антимонопольное дело по признакам картельного сговора на торгах по поставке медицинского оборудования с общей ценой контрактов 737 млн руб. Как считают в УФАС, картель создали 19 организаций из 7 регионов РФ, связанных друг с другом и использовавших единую инфраструктуру при участии в торгах. Предполагаемыми участниками сговора являются фигурирующие в деле Елены Селищевой компании «Медсервис-регион», «Уралмедрезерв», «Регион-сервис» и «Медпроект-Зауралье».

Михаил Бычков, Челябинск