Липецкие чиновники опровергли сообщение об утреннем срабатывании ПВО в регионе

Утром в Липецкой области не срабатывали системы ПВО, а «громкие звуки, похожие на хлопки», раздававшиеся в нескольких районах региона, не были взрывами, сообщил глава Лебедянского района Роман Ченцов.

«Предположительно хлопки возникали из-за перехода самолета в сверхзвуковую скорость, сопровождающуюся “звуковым ударом”, который возникает из-за скачков давления воздуха. Ударная волна из-за разности давлений распространяется от летательного аппарата, и слышно ее может быть в радиусе более 25 км»,— отметил господин Ченцов. Он добавил, что все инфраструктурные объекты работают в штатном режиме, а все системы оповещения района находятся в рабочем состоянии.

О громких звуках, похожих на звуки взрывов, сообщали в соцсетях жители Липецка, а также Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов региона рано утром сегодня, 9 марта.

Подробнее о том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину 9 марта,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова