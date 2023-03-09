В Удмуртии планируют привить более 5 тысяч девочек из группы риска против ВПЧ

В 2023 году в Удмуртии планируется бесплатно поставить вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) 5 тыс. девочек из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, из республиканского бюджета на эти цели выделили 67 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Отмечается, что ВПЧ передается половым путем и представляет собой группу вирусов, широко распространенных в мире. Всего существует более 100 типов вируса папилломы человека, из которых 14 могут привести к развитию рака.

«Доказано, что вирус папилломы человека является одной из причин злокачественных новообразований шейки матки. Поэтому вакцинация против него необходима, особенно девочкам из так называемых "групп риска". Как правило, они наиболее подвержены опасности заражения ВПЧ и дальнейшему развитию рака шейки матки»,— отметила главный специалист по вакцинопрофилактике минздрава Удмуртии Елена Корякина.

Проект по вакцинации девочек-подростков из социально неблагополучных семей против ВПЧ в Удмуртии реализуется с 2020 года. За это время привито более 2 тыс. человек.