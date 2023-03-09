Питерский перевозчик заработал 112 млн рублей за полгода работы в Ярославле

ООО «Первая пассажирская компания» (ППК) заработала 112,47 млн руб. на обслуживании шести автобусных маршрутов в Ярославле. Отчеты размещены в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как следует из ЕГРЮЛ, ООО «ППК» зарегистрировано в Санкт-Петербурге. 13 июля 2022 года перевозчик заключил контракт с департаментом городского хозяйства мэрии Ярославля на обслуживание шести автобусных маршрутов в Ярославле - №1,13,41,57,62 и 79. Каждый месяц перевозчик публикует отчеты о полученной выручке. За полгода объем продаж разовых билетов на шести маршрутах составил 44,24 млн руб., еще 13,17 млн было получено за счет использования пассажирами проездных билетов.

Таким образом, за шесть месяцев пассажиры заплатили перевозчику 57,4 млн руб. Самым прибыльным стал автобусный маршрут №1, на котором перевозчик заработал 16,3 млн руб. Далее идет автобус №13, где горожане оплатили проезд на сумму 14,6 млн руб. Меньше всего оказались платежи ярославцев на автобусе маршрута №41. Здесь оплата проезда за полгода составила только 2,1 млн руб.

Согласно муниципальному контракту, «плата за проезд поступает в распоряжение подрядчика». Также заказчик оплачивает работу перевозчика на указанных маршрутах. С 14 июля 2022 года по 14 февраля 2023 года департамент городского хозяйства выплатил «ППК» в рамках контракта 55,06 млн руб. Таким образом, на обслуживании шести автобусных маршрутов в Ярославле «Первая пассажирская компания» заработала 112,47 млн руб. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», за эти же полгода треть от общего объема контракта питерский перевозчик не выполнил.

Андрей Иванов