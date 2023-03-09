Замначальника отделения судебных приставов в Удмуртии назначили штраф за получение денег от директора фирмы

В Удмуртии вступил в законную силу приговор суда в отношении замначальника Вавожского районного отделения судебных приставов УФССП России по республике Ольги Кадесниковой. Ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

В частности, Ольга Кадесникова получила от директора коммерческой организации, которая занималась юридическим сопровождением процедуры банкротства физических лиц, 140 тыс. руб. Осужденная в свою очередь за деньги предоставляла данные о должниках, а также не принимала меры по исполнительным производствам.

Свою вину Ольга Кадесникова признала в полном объеме. Суд назначил ей штраф.