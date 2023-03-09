Директор фирмы похитил 13 млн рублей при строительстве канализации на Кубани

В Ленинградском районе в отношении 34-летнего директора строительной организации сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина заключил муниципальный контракт на строительство канализационных очистных сооружений с администрацией Ленинградского сельского поселения. Злоумышленник в течение двух лет в акты выполненных работ вносил ложные сведения о стоимости установок, которые предназначались для реконструкции. Ущерб составил 13,7 млн руб.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) продолжается. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Тат Гаспарян

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