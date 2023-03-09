В Петербурге на 21% снизился спрос на вторичное жилье к марту

Спрос на вторичное жилье в Санкт-Петербурге к марту 2023 года упал на 21,2%. Аналогичные настроения эксперты фиксируют и на столичном рынке, рассказал 9 марта в беседе с ТАСС руководитель коммерческого департамента «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Падение спроса специалисты связывают с ростом предложения. Тренд на стагнацию цен на «вторичку» может сохраниться и в будущем. Некоторые собственники жилья готовы предоставлять покупателям скидки порядка 5-10% от первоначальной стоимости квартир, хотя раньше снижение цены не превышало 3%.

«Цены на недвижимость в Москве просели из-за нехватки спроса и переориентации его на первичный рынок, что связано с появлением привлекательных условий льготных ипотек и других акций. Кроме того, за прошлый год значительно выросло предложение. В Москве и Петербурге рост за год составил 42,4%, в остальных городах России — 28,5%»,— отметил господин Белокуров.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в прошлом месяце в Петербурге строители ввели в эксплуатацию 340,3 тыс. кв. м жилья, что почти на 100 тыс. меньше показателя за аналогичный период прошлого года. К 1 марта этого года в городе сдали 859,1 тыс. кв. м квартир, в январе — феврале 2022 года объем ввода превышал 935,7 тыс. кв. м. Участники рынка констатируют, что продажи в декабре прошлого года «вымыли» спрос на рынке, а действия ЦБ РФ по ограничению размера субсидированных ставок сделали ипотеку недоступной для граждан с невысокими доходами.

Подробнее – в материале «Ввод жилья снижается вслед за спросом».

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