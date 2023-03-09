Red Wings не смогла получить допуск на рейсы из Перми в Стамбул

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отказало авиакомпании Red Wings в выдаче временного допуска на осуществление полетов по маршруту Пермь — Стамбул. Это следует из приказа от 7 марта, опубликованного на сайте Росавиации.

В конце февраля в расписании аэропорта Большое Савино появились рейсы в Стамбул, которые планировала выполнять авиакомпания Red Wings. Полетная программа была рассчитана со 2 апреля по 22 октября 2023 года с частотой рейсов один раз в неделю, по воскресеньям. Тип воздушного судна — Sukhoi Superjet. На сайте авиакомпании минимальная стоимость билета составляла 17,6 тыс. руб.

Прямые перелеты Пермь — Стамбул не осуществляются с марта 2022 года. О планах запустить рейсы из Перми в Стамбул сообщали авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа».