В Башкирии на развитие сельских территорий выделят 2,2 млрд рублей

В текущем году на комплексное развитие сельских территорий направят более 2,2 млрд руб., из которых 1,3 млрд руб. планируют потратить на строительство 69 объектов, еще 94 млн руб. — на благоустройство 53 территорий, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

«Кроме того, будут реализованы три проекта комплексной жилищной застройки в Аургазинском и Бураевском районах, к ним построят более 4,5 км автодорог», — отметил он.

Всего в республике на развитие сельских территорий с 2020 по 2022 годы потратили 6,2 млрд руб., из которых 3,6 млрд руб. были направлены из федерального бюджета. Как сообщают в правительстве, средства выделили на строительство жилья и соцобъектов, 19 км дорог и благоустройство 130 территорий. Кроме того, в Башкирии 486 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий, еще 107 домов были построены для предоставления семьям по договору найма. В населенных пунктах провели 33 км газопровода и 18 км водопровода. По словам министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, местными жителями с 2020 года оформлено 6,5 тыс. кредитов по программе льготной сельской ипотеки на 13,7 млрд руб.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте