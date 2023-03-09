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Больше 6 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за неделю

В Удмуртии в период с 27 февраля по 5 марта зарегистрировал 16,4 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом больше 9,1 тыс. зафиксировали среди детей в возрасте до 14 лет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Кроме того, за неделю выявили также 247 случаев заболевания вирусом гриппа.

В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ образовательный процесс был частично приостановлен в 66 классах в 38 школах, а также в 48 группах в 35 детских дошкольных учреждениях.

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