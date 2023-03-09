На модернизацию систем уличного освещения в Башкирии направят 200 млн рублей

В текущем году на модернизацию систем уличного освещения в Башкирии направят из республиканского бюджета 200 млн руб., сообщили в пресс-службе главы республики. Программа должна улучшить ситуацию с освещением подходов к соцобъектам, школам и детсадам. В ней примут участие 63 муниципалитета.

«Проведенный мониторинг показал, что всего по республике требуется дополнительная установка 58 тысяч светильников, 25 тысяч опор и прокладка 14 тысяч километров самоизолирующего провода», – сообщила и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова.

По ее словам, в январе муниципалитеты определили участки улиц, где необходимы новые светильники. Монтажные работы начнут в июне.

Власти планируют установить до конца года около 2,7 тыс. опор и светильников.

Карина Мамаева

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