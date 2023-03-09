В Сочи при пожаре в частном доме погиб пенсионер

В Сочи из-за пожара погиб хозяин частного дома. Следователи организовали доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пожар произошел утром 9 марта на улице Санаторной. Пожарных на место вызвали соседи, увидевшие возгорание. После его локализации в одной из комнат дома обнаружили тело проживавшего там 71-летнего мужчины.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев и осматривают место происшествия. Они установят все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину возгорания, а также назначат пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизу. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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