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Новым главой облстройнадзора в Волгоградской области станет Владимир Митрохин

Кандидатуру Владимира Митрохина утвердил на пост руководителя Госстройнадзора Волгоградской области президиум регионального политсовета «Единой России», сообщает пресс-служба партии. Должность была свободна больше года.

Теперь официально назначить господина Митрохина должен губернатор Андрей Бочаров.

До января 2021 года пост главы облстройнадзора занимал Александр Сторожук. С момента его ухода все руководители организации находились в статусе временно исполняющих обязанности. До подписания официального документа господин Митрохин будет временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Дарья Васенина

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