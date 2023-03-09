Новым главой облстройнадзора в Волгоградской области станет Владимир Митрохин

Кандидатуру Владимира Митрохина утвердил на пост руководителя Госстройнадзора Волгоградской области президиум регионального политсовета «Единой России», сообщает пресс-служба партии. Должность была свободна больше года.

Теперь официально назначить господина Митрохина должен губернатор Андрей Бочаров.

До января 2021 года пост главы облстройнадзора занимал Александр Сторожук. С момента его ухода все руководители организации находились в статусе временно исполняющих обязанности. До подписания официального документа господин Митрохин будет временно исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Дарья Васенина