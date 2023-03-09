В Башкирии предложили внедрить единый документ планирования в градостроительстве

Курултай Башкирии рассмотрит законопроект, предполагающий внесение изменений в республиканский закон «О регулировании градостроительной деятельности». Туда будет включено понятие о «едином документе территориального планирования и градостроительного зонирования поселения, городского округа», сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Документ будет включать в себя генплан, карты градостроительного зонирования, градостроительные регламенты и порядок их применения. Обязательными приложениями к нему будут сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон. Устанавливается, что по проекту единого документа будут проводиться общественные обсуждения или публичные слушания.

Законопроект разработан комитетом Курултая по жилищной политике и инфраструктурному развитию. В случае его принятия, республиканская информационная система обеспечения градостроительной деятельности будет интегрирована с общефедеральной единой информационной системой, что позволить цифровизировать процесс регулирования, «упростит актуализацию информации и поможет снизить административную нагрузку на отрасль».

Карина Мамаева

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