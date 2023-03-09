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Коммерсантъ FM
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Renault представил тизер салона кроссовера Espace

Компания Renault показала тизер салона нового поколения модели Espace, которая будет представлено в 2023 году.

Renault Espace

Renault Espace

Фото: Renault

Renault Espace

Фото: Renault

Как заявляет французский автопроизводитель, новинка получит спортивный дизайн с ярко выраженными «плечами». При уменьшении длины автомобиля на 14 см он будет иметь увеличенную до 2,48 м внутреннюю длину. Espace получит 5- и 7-местную версию с разной компоновкой салона.

Обещано, что автомобиль будет оснащен панорамной крышей — панель, лишенная каких-либо перемычек, имеет площадь более 1,3 квадратных метров. Заявлено, что такая крыша обеспечит солнечным светом пассажиров на всех трех рядах сидений.

Напомним, Renault Espace выпускается с 1984 года — за это время было выпущено пять поколений минивэна. Первый кроссовер Renault Espace, построенный на платформе CMF-CD, будет показан 28 марта 2023 года.

Максим Вершинин

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Bantik Boy, [2 505 views, 13 февр. 2023 г., 15:18:14]:

Ладно, вам тоже сюда красивую фотку выложу ...

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