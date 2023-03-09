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Ремонт бомбоубежища на проспекте Гагарина оценили в 6 млн рублей

Администрация Приокского района объявила аукцион на ремонт бомбоубежища на проспекте Гагарина, 104 в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6,5 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит привести бомбоубежище в порядок: установить защитно-герметические двери, смонтировать системы отопления и вентиляции, поставить унитазы и умывальники. Итоги аукциона подведут 17 марта. Работы необходимо будет выполнить за 1,5 месяца с момента заключения контракта.

До конца марта будет отремонтировано бомбоубежище в соседнем доме – на проспекте Гагарина, 106. Всего до конца года в Нижнем Новгороде приведут в порядок 25 укрытий, на это потребуется 50 млн руб.

Анастасия Еремина

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