ОНФ пожаловался в прокуратуру на трехметровые сугробы на улицах Троицка

Челябинское региональное отделение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) направило в прокуратуру обращение по поводу ненадлежащей очистки снега на улицах Троицка. Общественники попросили дать оценку бездействию заказчика и исполнителя контракта на уборку, сообщают в областном ОНФ.

В ходе инспекции активисты увидели на улицах Троицка, в том числе в центральной площади, снежные кучи высотой до трех метров, а шириной — в несколько раз больше. Общественники усмотрели в этом ненадлежащее исполнение контракта на уборку и содержание дорог стоимостью 24 млн руб.

Исполняющий обязанности заместителя главы Троицка Андрей Андреев объяснил представителям «ОНФ» наличие снежных куч в городе недостаточным финансированием для полного содержания города.

«Снег в любом случае будет убираться. Сейчас из-за погоды он будет уплотняться, а его кубатура — уменьшаться. Это рациональное расходование бюджетных средств. В таком формате уборка проходит каждый год», — отметил Андрей Андреев.