Четверть опрошенных бизнесменов Петербурга в ближайшие три года планируют выйти на зарубежные рынки

Бизнес-клуб «Атланты» провел исследование и выяснил, что четверть опрошенных петербургских бизнесменов планируют выход на зарубежные рынки в ближайшие три года. По их мнению, наиболее перспективными направлениями являются страны СНГ, (30%), Азии (28%) и Латинской Америки (13%), передает «Деловой Петербург».

Эти регионы бизнесмены считают привлекательными из-за широкого рынка сбыта (23%), из-за доступности ресурсов для ведения бизнеса (20%), а также из-за налоговых льгот (19%). Генеральный директор ГК «Маршал» Михаил Белоусов утверждает, что компании из Петербурга могут предложить рынкам СНГ, Азии и Латинской Америки продукты машиностроения, металлообработки, химической промышленности и производства высокотехнологичных товаров. В то же время придется им предстоит конкурировать с Китаем, у которого дешевле себестоимость и логистические услуги.

Заместитель директора Первой экспедиционной компании (ПЭК) Вадим Филатов отмечает, что среди стран СНГ с наиболее широким потребительским потенциалом можно выделить Узбекистан, Армению и Казахстан.

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