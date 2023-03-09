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Корпоративный календарь «Камского кабеля» – лидер всероссийского конкурса

«Камский кабель» занял 13-е место в рейтинге XV Всероссийского конкурса «Корпоративный календарь», в который вошли 60 организаций.

Итоговый рейтинг учитывает предыдущие достижения участников и основан на результатах конкурсов за 2008–2022 годы. Общая оценка складывалась из количества баллов, полученных в том числе за призовые места. «Камский кабель» участвовал в конкурсе шесть раз. В прошлом году на голосование был выдвинут календарь «Опыт. Лидерство. Инновации», приуроченный к 65-летнему юбилею предприятия.

«Наш календарь на 2022 год представлен в двух форматах – настенном и настольном. Они оба раскрывают многостраничную историю завода из прошлого в будущее. Современная цветная фотография совмещена с монохромной исторической. Календарь, как машина времени, показывает, как изменились сотрудники, производственная площадка, оборудование, характер работы. Сюжет демонстрирует, какой шаг предприятие совершило из прошлого в настоящее, и дает повод предположить, насколько далеко оно шагнет в будущее. Идея календаря разработана и реализована командой компании, без привлечения подрядчиков. Все люди на фото – наши сотрудники, а не посторонние модели. Мы всегда вовлекаем своих работников в подобные мероприятия, чтобы они чувствовали себя важной частью большой и дружной команды одного из крупнейших предприятий в своей отрасли», – отметил директор по маркетингу и развитию продаж ООО «Камский кабель» Михаил Минаенко.

ООО «Камский кабель»

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