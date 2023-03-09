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248 тонн субстрата шампиньонной грибницы экспортировал из Удмуртии с начала года

В феврале из Увинского района Удмуртии экспортировали 168 т субстрата шампиньонной грибницы. Продукцию направили в Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что вся продукция прошла лабораторный контроль. В ходе лабораторных испытаний карантинных вредных организмов не установили, а продукция соответствовала требованиям страны-импортера.

Всего с начала года из региона вывезли 248 т субстрата шампиньонной грибницы в Белоруссию, Казахстан и Кыргызстан.

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