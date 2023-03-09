В мэрии Ярославля рассчитывают на дивиденды от семи акционерных обществ

В мэрии Ярославля в 2023 году рассчитывают получить дивиденды только от семи акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности. Об сообщается в информации комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ), направленном в муниципалитет Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Мэрия Ярославля

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В КУМИ предполагают получение дивидендов в сумме 35,48 млн руб., причем большая часть этой суммы (30,78 млн) приходится на АО «Центр». Также дивиденды ожидаются от АО «Яргортеплоэнерго» (1,9 млн руб.), АО «Ярославские энергосистемы» (1,65 млн), АО «Ярославльльфт» (1,1 млн), АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (209 тыс.), АО «Горстройзаказчик» (160 тыс.) и АО «Ярославльзаказчик» (45,2 тыс. руб.)

В мэрии Ярославля не ждут дивидендов от таких крупных муниципальных предприятий как АО «Вознесенский», АО «Волна», АО «ПАТП-1» и АО «Яргорэлектротранс».

Андрей Иванов