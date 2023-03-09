Европейский суд по правам человека отказался рассмотреть жалобу жительницы Ростова

Жалоба Сирануш Мошиян на администрацию Ростова, запретившую женщине проведение акции протеста, была отклонена Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), сообщает «Дон 24» со ссылкой на медиацентр суда.

Женщина обратилась в ЕСПЧ, указав, что в 2013 году власти города не позволили ей провести пикет у памятника Владимиру Ленину, предложив другое место для акции. Третья секция суда отказала в рассмотрении жалобы 2 февраля текущего года.

«В постановлении указано, что суд не может возбудить разбирательство по делу в связи с несоблюдением заявительницей условия подачи документов», – цитирует «Дон 24» представителя ЕСПЧ.

В марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы, после чего ЕСПЧ перестал рассматривать жалобы из РФ.

Анастасия Назарова