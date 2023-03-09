Екатеринбургский митрополит объяснил, зачем церковь помогает бездомным

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) ответил на вопрос, почему церковь и священнослужители помогают бездомным, хотя «в основном это люди часто пьющие, сами виноватые в том, что довели себя до такой жизни». По словам главы епархии, разницы между бездомными и остальными людьми нет, поскольку «мы все в той или иной степени нищие побирушки, сами виновные в своих проблемах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы все нищие, просящие подаяния, но также мы можем быть все друг для друга богами. В зависимости от того берешь ли ты или даешь. Когда я становлюсь на молитву и доверчиво приношу Богу боль своих проблем, то менее всего я хотел бы вместо помощи в ответ услышать: “Отвали, ты сам виноват”. Поэтому христиане стараются не говорить таких слов никому»,– написал митрополит в telegram-канале.

Он отметил, что, ответив на просьбу нуждающегося, человек может стать для него «богом».

Ранее митрополит Евгений высказался о приемлемости телесного наказания детей. По его мнению, чаще всего физические наказания вредны, но полностью отказываться от них не стоит.

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