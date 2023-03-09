Суд в Красноярском крае вынес приговор напавшим на депутата местным жителям

В Минусинске вынесен приговор трем местным жителям по уголовному делу о разбойном нападении на бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Петра Медведева. Нападавшим назначено 5 и 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимые вину признали и принесли извинения потерпевшему.

По данным следствия, вечером 11 марта 2022 года трое налетчиков в состоянии алкогольного опьянения ворвались в дом бывшего депутата в Минусинске и нанесли ему несколько ударов по голове. Угрожая расправой, злоумышленники потребовали 1 млн руб. Однако деньги на месте они не нашли и скрылись. Экс-депутат получил легкий вред здоровью.

После нападения Петр Медведев рассказывал «Ъ-Сибирь», что злоумышленники угрожали ему ножом. Дело расследовали по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия группой лиц по предварительному сговору).

Петр Медведев — экс-депутат заксобрания от КПРФ и бывший первый секретарь крайкома партии. Избирался в парламент края четыре раза — с 2001 по 2021 год.

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Лолита Белова