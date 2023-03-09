Учителя чаще родителей в Ижевске поддерживают законопроект о запрете съемки на уроках

В столице Удмуртии 50% родителей и 78% учителей поддерживают законопроект о запрете фото- и видеосъемки на уроках, сообщает пресс-служба SuperJob. Свое мнение респонденты обосновывают тем, что школьники отвлекаются от учебного процесса на смартфоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Однако 23% опрошенных в Ижевске родителей считают, что видеозапись может помочь привлечь педагога, нарушившего закон, к ответственности. В частности, речь идет о происшествиях с оскорблением или применением физической силы в отношении ребенка.

При этом учителя чаще родителей поддерживают законопроект. Педагоги отмечают, что дети не только станут отвлекаться, но и будут отвлекать их, поскольку не всем учителям комфортно работать под камерой. Впрочем, еще 10% опрошенных педагогов законодательную инициативу не поддерживают, поскольку «скрывать нечего».