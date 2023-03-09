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В СК России контролируют уголовное дело о гибели мужчины от переохлаждения в реабилитационном центре Саратова

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по информации о незаконном лишении свободы человека в реабилитационном центре Саратовской области, в результате чего потерпевший погиб. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным следствия, 34-летний предприниматель в одном из частных домов Саратова предоставлял проживание на платной основе наркозависимым и алкозависимым гражданам. К этой деятельности он привлек 30-летнего знакомого. С 26 по 27 февраля фигуранты и другие лица завернули в ковер 25-летнего жильца, зафиксировали его скотчем и оставили на веранде дома. В результате потерпевший скончался от переохлаждения.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК по Саратовской области Анатолию Говорунову доложить о ходе расследования уголовного дела.

Марина Ковалева

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