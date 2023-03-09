Из-за обрушения потолка в жилом доме Красноярске прокуратура начала проверку

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту обрушения потолка в квартире многоквартирного дома в Ленинском районе Красноярска. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным ведомства, 8 марта в вечернее время в одной из квартир жилого дома по адресу Красноярский рабочий обрушился потолок. Предварительно установлено, что это произошло из-за разрушения вентиляционной шахты.

Прокуратуре предстоит установить точные причины инцидента, проверить состояние здания и привлечь виновных к ответственности.

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Лолита Белова