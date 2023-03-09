Forum Group ввел в эксплуатацию новый дом своего флагманского проекта Forum City

Девелопер Forum Group анонсировал ввод в эксплуатацию восьмого дома жилого комплекса Forum City и начал выдачу ключей будущим новоселам. Флагманский проект компании находится в самом центре Екатеринбурга — в границах улиц Радищева — Шейнкмана — Сакко и Ванцетти, и представляет собой один из самых узнаваемых кварталов в городе.

Фото: предоставлено пресс-службой Forum Group

ЖК Forum City разработан нидерландским архитектурным бюро LEVS. Уникальным решением, сконструированным специально для проекта, являются эксплуатируемые зеленые кровли с местами для отдыха, цветущими растениями и панорамными видами на уральскую столицу. Терраса на крыше восьмого дома находится над 23 жилыми этажами и на сегодня является самой высокой эксплуатируемой кровлей в жилом комплексе.

По задумке архитекторов Forum City представляет собой город в городе, где важную роль играет комфортная и безопасная среда со всей необходимой инфраструктурой. Именно она должна помогать сочетать жителям ЖК активный образ жизни в мегаполисе и при этом при необходимости погружать в атмосферу отдыха на свежем воздухе.

Всего в Forum City входит девять домов разной этажности. В январе застройщик открыл старт продаж финальной очереди ЖК. Это будет 32-этажный дом, который станет не только высотной доминантой проекта, но и полностью завершит архитектурный ансамбль всего квартала. Напомним, жилой комплекс Forum City в 2021 году победил во всероссийской премии 100+ AWARDS в номинации «Лучшее архитектурное решение», а в 2022 году был признан лучшим строящимся региональным ЖК бизнес-класса в рамках федеральной премии Urban Awards.

Фото: предоставлено пресс-службой Forum Group

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