К 50-летию Карасунского округа Краснодара организуют праздничные мероприятия

20 апреля в Краснодаре начнутся праздничные мероприятия, организованные к 50-летию Карасунского округа Краснодара. Для жителей планируется организовать фестивали, акции, концерты и спортивные турниры, сообщает пресс-служба администрации города.

«Жители округа помнят строительство водохранилища, новых микрорайонов — Гидростроителей, Комсомольского. Праздник первого звонка в новых школах, запуск троллейбусных и трамвайных линий, открытие домов культуры и многие другие яркие события социально-экономического развития района стали частью биографии тысяч карасунцев»,— отметил глава Карасунского округа Николай Хропов.

Праздничные мероприятия будут проходить в течение года. На них будут чествовать работников предприятий и учреждений. Летом в сквере Гатова организуют «Карасунские музыкальные вечера», также пройдет цикл летних променад-концертов, тематические мероприятия, соревнования по пляжному волейболу и другие события.

10 апреля 1973 года в Краснодаре Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был создан Советский район Краснодара. 1 февраля 1994 года его реорганизовали в Карасунский административный округ, а 20 января 2004 года переименовали в Карасунский внутригородской округ Краснодара. Сейчас в него входят микрорайоны Гидростроителей, Комсомольский, Черемушки, Пашковский жилой массив, а также станица Старокорсунская, поселки Лорис и Знаменский, хутор Ленина.

Татьяна Ручкина

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