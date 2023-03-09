Суд оштрафовал на 360 тыс. рублей жителя Кузбасса, разместившего в соцсети призывы к терактам против руководства страны

Военный суд рассмотрел уголовное дело 39-летнего жителя Анжеро-Судженска, призывавшего в социальных сетях устраивать теракты против руководства страны. По ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) ему назначили штраф в размере 360 тыс. руб., сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Кемеровской области.

По данным следствия, обвиняемый разместил в своем аккаунте «ВКонтакте» пост с призывами к терактам. «Испытывая личную неприязнь к действующему президенту и правительству РФ, а также к проводимой ими политике, призывал к насильственным действиям в их адрес, то есть к совершению террористической деятельности по мотивам ненависти и вражды», — указывается в релизе УФСБ.

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Илья Николаев