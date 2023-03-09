ТАСС: СКР отказался разглашать данные о проверке по факту смерти Тесака

Информация об обстоятельствах доследственной проверки по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака), которого нашли мертвым в СИЗО в 2022 году, не подлежит разглашению в связи с позицией следствия. Об этом говорится в ответе следственного управления СКР по Челябинской области на запрос ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Марцинкевич

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Максим Марцинкевич

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Согласно требованиям и ограничениям, предусмотренным ст. 161 УПК РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования), а также п. 2 ст. 5 и ст. 6 федерального закона №403 (регламентируют гласность действий СКР и недопустимость вмешательства в его деятельность), в настоящее время какая-либо информация, касающаяся обстоятельств сообщения, обозначенного в вашем запросе, в соответствии с позицией следствия разглашению не подлежит»,— говорится в ответе СКР.

Труп Максима Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября 2020 года в камере СИЗО №3 по Челябинской области, где он отбывал срок за разжигание вражды по национальному и религиозному принципу и хулиганство. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством. Его родственники уверены, что его убили, а его адвокат говорил, что заключенного пытали.

Как стало известно «Ъ» в феврале, суд по просьбе родственников прекратил уголовное преследование националиста, закрыв уголовное дело в связи со смертью Тесака. Его семья прекратила борьбу за его доброе имя, после того как ей отказали в посмертном рассмотрении дела с участием присяжных.

Подробности — в материале «Ъ» «Дело Тесака умерло вместе с ним».