Россиянка Родина вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Евгения Родина обыграла Ализе Корне из Франции в матче первого круга Indian Wells Masters. Игра завершилась со счетом 6:2, 7:5, она продолжалась 1 час 41 минуту.

34-летняя Родина находится на 427-й строчке рейтинга WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой ассоциации. 33-летняя Ализе Корне находится на 68 месте рейтинга теннисисток. На ее счету шесть титулов WTA.

Indian Wells Masters (BNP Paribas Open) — турнир в престижной категории WTA 1000, проводится Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Призовой фонд составляет $8,8 млн.

Леонид Уварчев