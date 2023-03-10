Как открыть людям глаза на всенародное бедствие

В связи с планируемым трехдневником по борьбе с туберкулезом наркомздрав Николай Семашко опубликовал в «Правде» статью, разъясняющую насущную необходимость проведения этого мероприятия. В ней перечислены факты, которые должен знать каждый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Семашко (на фото — слева)

Фото: Б. Равикович / Фотоархив журнала «Огонёк» Николай Семашко (на фото — слева)

Фото: Б. Равикович / Фотоархив журнала «Огонёк»

Эти факты таковы. Туберкулез уносит в могилу большее число жертв, чем самые распространенные и тяжелые болезни. В Европе он убивает больше людей, чем все заразные болезни, вместе взятые. Во время страшной эпидемии сыпняка в Москве от туберкулеза погибло вдвое больше, чем от сыпного тифа.

Туберкулез так распространен, что ежегодно от него умирает в России около 700 тыс. человек. Только в Москве умирает 11 человек ежедневно.

В десятки и сотни раз больше число людей туберкулез калечит. 97% вскрытых после смерти трупов поражены туберкулезом в той или иной степени.

Туберкулез уносит больше жизней, чем самые кровопролитные войны. В империалистическую бойню мы потеряли на поле сражения около 1,7 млн человек, а от туберкулеза умерло за эти же годы около 2 млн человек.

Туберкулез — враг трудящихся. Необходимо обучить население элементарным приемам предохранения от туберкулеза. Главнейшая причина его распространения в стране — некультурность, отсутствие мероприятий по охране труда, несоблюдение мер чистоты.

Необходимо также вести борьбу с этой болезнью с помощью диспансеров, санаториев, курортов, здравниц.

Туберкулезный трехдневник нуждается во всенародной поддержке.

Статья Николая Семашко «К туберкулезному трехдневнику» была опубликована в «Правде» 26 ноября 1922 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев