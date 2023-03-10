Как открыть людям глаза на всенародное бедствие

В связи с планируемым трехдневником по борьбе с туберкулезом наркомздрав Николай Семашко опубликовал в «Правде» статью, разъясняющую насущную необходимость проведения этого мероприятия. В ней перечислены факты, которые должен знать каждый.
Николай Семашко (на фото — слева)
Фото: Б. Равикович / Фотоархив журнала «Огонёк»
Эти факты таковы. Туберкулез уносит в могилу большее число жертв, чем самые распространенные и тяжелые болезни. В Европе он убивает больше людей, чем все заразные болезни, вместе взятые. Во время страшной эпидемии сыпняка в Москве от туберкулеза погибло вдвое больше, чем от сыпного тифа.
Туберкулез так распространен, что ежегодно от него умирает в России около 700 тыс. человек. Только в Москве умирает 11 человек ежедневно.
В десятки и сотни раз больше число людей туберкулез калечит. 97% вскрытых после смерти трупов поражены туберкулезом в той или иной степени.
Туберкулез уносит больше жизней, чем самые кровопролитные войны. В империалистическую бойню мы потеряли на поле сражения около 1,7 млн человек, а от туберкулеза умерло за эти же годы около 2 млн человек.
Туберкулез — враг трудящихся. Необходимо обучить население элементарным приемам предохранения от туберкулеза. Главнейшая причина его распространения в стране — некультурность, отсутствие мероприятий по охране труда, несоблюдение мер чистоты.
Необходимо также вести борьбу с этой болезнью с помощью диспансеров, санаториев, курортов, здравниц.
Туберкулезный трехдневник нуждается во всенародной поддержке.
Статья Николая Семашко «К туберкулезному трехдневнику» была опубликована в «Правде» 26 ноября 1922 года.