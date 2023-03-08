МВД Австралии призвало Россию бороться с хакерами

Секретарь Министерства внутренних дел Австралии Майкл Пеццулло призвал правительство России разобраться с киберпреступниками и «усмирить» их. По словам чиновника, хакерские атаки представляют угрозу национальной безопасности Австралии.

«Мы призываем российское правительство усмирить этих хакеров»,— заявил господин Пеццулло, передает Reuters. «Они — не правовая страна, и мысль о том, что там можно применять обычные правоохранительные дисциплины, совершенно наивна»,— добавил чиновник.

По его словам, в России наибольшее количество киберпреступников, особенно тех, кто использует программы-вымогатели. Он указал, что кибератаки могут осуществлять не только преступники, но и само государство. «Размытие и двусмысленность, которые все это порождают, являются политической проблемой, не говоря уже о регулировании»,— считает секретарь австралийского МВД.

С конца 2022 года о кибератаках сообщали как минимум восемь австралийских компаний, в частности Medibank Private Ltd и Optus. В связи с этим правительство решило пересмотреть свои правила кибербезопасности. В частности, в стране проработают координацию госинвестиций в этой области.

Еще в 2020 году Минюст США выдвинул заочное обвинение в хакерстве шести россиянам. Ущерб от их атак, по версии Вашингтона, превысил $1 млрд только для США. В январе 2023 года российских хакеров обвиняли в атаках на почтовую службу Великобритании и энергетическое агентство Италии.

Лусине Баласян