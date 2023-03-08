ЦБ отчитался о рекордном выпуске банковских карт по итогам 2022 года

Российские банки выпустили около 389,6 млн карт для физлиц по итогам 2022 года, их количество за год выросло на 18%, приводит РБК статистику Банка России. Это — рекордный показатель с 2014 года. Рекордный рост случился на фоне ухода с российского рынка международных платежных систем Visa и Mastercard в начале 2022 года.

Причиной такого прироста послужило переоформление карт Visa и Mastercard на российский «Мир» или дополнительное их открытие, в том числе для оплаты телефоном, заявил глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Данные ЦБ учитывают карты, находящиеся в обращении, в статистике не указывается число закрытых карт.

По итогам 2021 года в обращении находился 301 млн карт, годовой прирост составил 9%, в другие периоды он варьировался от 4% до 7%, по итогам 2018 года был близок к нулю.

Мария Федотова