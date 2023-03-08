В районе Тавды «Мерседес» на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом

На регулируемом железнодорожном переезде 354 км станции Тавда-Лобазиха автомобиль «Мерседес» проехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с локомотивом пригородного поезда, сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На регулируемом железнодорожном переезде 354 км станции Тавда-Лобазиха автомобиль «Мерседес» проехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с локомотивом пригородного поезда

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области На регулируемом железнодорожном переезде 354 км станции Тавда-Лобазиха автомобиль «Мерседес» проехал на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с локомотивом пригородного поезда

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

ДТП произошло около 12 часов. Пригородный поезд ехал по маршруту Устье - Ха-Тавда. «В результате аварии люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения. Поезд простоял на переезде 17 минут, после чего продолжил движение»,— говорится в сообщении.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП. Пресс-служба ГИБДД напомнила, что при подъезде к переезду нужно снижать скорость и совершать проезд только на разрешающий сигнал светофора.

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