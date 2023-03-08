Кинотеатр Арсения Яценюка в Крыму продолжит свою работу

Национализированный кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте будет работать по своему профилю. Ранее он принадлежал одному из лидеров киевского Майдана бывшему вице-премьеру Украины Арсению Яценюку, сообщает ТАСС со ссылкой на слова председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова.

«Там показывают кино сегодня и будут показывать летом. Кинотеатр, перешедший в государственную собственность работает. Сотрудники получают зарплату, вводится временная администрация, которая решает возникающие вопросы», - сообщил Владимир Константинов.

Он также отметил, что национализированные предприятия должны быть куплены на аукционе, средства от этого пойдут участникам СВО на разные социальные выплаты и программы. «Честным и добропорядочным бизнесменам ничего не угрожает, угрожает лишь тем, кто занимается антироссийской деятельностью, по сути, воюет с нашей страной», - рассказал господин Константинов.

Ранее сообщалось, что в течение 2023 года в Крыму начнется продажа национализированных предприятий.

Андрей Ульченко

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