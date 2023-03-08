Боррель предложил выделить €1 млрд из Фонда мира на поставки боеприпасов Киеву и назвал сроки подготовки ВСУ

Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель предложил ЕС потратить еще миллиард евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов. Об этом он заявил журналистам после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме. Господин Боррель также объявил, что ЕС подготовит свыше 11 тыс. украинских военных к концу марта и еще 30 тыс. — к концу 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Reuters Жозеп Боррель

Фото: Reuters

«Я предлагаю мобилизовать еще миллиард евро»,— сообщил глава дипломатии ЕС (цитата по Reuters). ЕС также подготовит экипажи для танков, которые будут поставлены на Украину по линии НАТО, сообщил Жозеп Боррель, его слова приводит ТАСС.

Сегодня, 8 марта, господин Боррель предложил выделить всего €2 млрд. «Я предложил план из трех шагов, который оценивается в €2 млрд»,— сказал глава дипломатии ЕС. В него входят поставки из имеющихся запасов, на что надо выделить €1 млрд из Фонда мира, и закупки боеприпасов калибра 155 мм, на этой уйдет еще €1 млрд.

Главной темой прошедшего в Стокгольме неформального двухдневного заседания министров обороны ЕС стала военная помощь Украине.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Все вам тут снаряды».

Мария Федотова