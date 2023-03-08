Мэр Энергодара сообщил об обстреле городской набережной

Вооруженные силы Украины нанесли удар зажигательными боеприпасами по городской набережной Энергодара, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз. По его словам, в результате атаки произошел пожар вдоль линии электропередачи. О пострадавших не сообщается. На опубликованных господином Сеновозом видео запечатлен пожар в безлюдной местности, горит сухая трава, поднимается черный дым.

«ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной города. В результате атаки возник пожар на площади 4 гектара, огонь распространяется вдоль ЛЭП, питающей город и насосную станцию»,— говорится в Telegram-канале Эдуарда Сеновоза.

По словам мэра, на месте работают сотрудники противопожарной службы, Росгвардии, а также военнослужащие. Между тем господин Сеновоз подчеркнул, что угрозы для работы Запорожской АЭС нет.

Энергодар находится на северо-западе Запорожской области, которая в конце сентября была присоединена к России. Город расположен на левом берегу Днепра. На его территории находится Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе.

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Лусине Баласян