Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр Энергодара сообщил об обстреле городской набережной

Вооруженные силы Украины нанесли удар зажигательными боеприпасами по городской набережной Энергодара, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз. По его словам, в результате атаки произошел пожар вдоль линии электропередачи. О пострадавших не сообщается. На опубликованных господином Сеновозом видео запечатлен пожар в безлюдной местности, горит сухая трава, поднимается черный дым.

«ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной города. В результате атаки возник пожар на площади 4 гектара, огонь распространяется вдоль ЛЭП, питающей город и насосную станцию»,— говорится в Telegram-канале Эдуарда Сеновоза.

По словам мэра, на месте работают сотрудники противопожарной службы, Росгвардии, а также военнослужащие. Между тем господин Сеновоз подчеркнул, что угрозы для работы Запорожской АЭС нет.

Энергодар находится на северо-западе Запорожской области, которая в конце сентября была присоединена к России. Город расположен на левом берегу Днепра. На его территории находится Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе.

За последствиями военного конфликта на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...