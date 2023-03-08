В районе Новороссийского шоссе в Сочи завершено строительство новой сети водопровода

Строительно-монтажные работы в районе строительства магистрального водовода в Хостинском районе Сочи завершены. Новый водопровод имеет протяженность 250 м. и диаметр 500 мм, - сообщает «Сочи 24».

«В этом районе сосредоточен большой жилой фонд, а также множество учреждений туристической сферы. Ввод в эксплуатацию нового водовода также позволит обеспечить питьевой водой жителей удаленных поселений в высокогорных местностях», - говорится в сообщении.

Врезка в централизованную сеть водоснабжения Сочи состоится 9 марта в 20:00. В связи с этим жители домов по улицам Дубравы, Мичурина, Ручей Видный, Звездная, Гвоздик, Дорога на Большой Ахун и Новороссийское шоссе могут испытывать перебои с водой.

На случай если этот процесс подключения затянется, жителям этой территории будет поставляться вода в автоцистернах.

Андрей Ульченко

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