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«Авангард» переиграл «Сибирь» и повел в серии плей-офф со счетом 3:1

Сегодня омский «Авангард» на выезде переиграл новосибирскую «Сибирь» в четвертом матче первого раунда серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:1.

За «Авангард» отличились Арсений Грицюк, Корбэн Найт, Сергей Толчинский и Рид Буше. Единственную шайбу в команде хозяев забил Валентин Пьянов.

«Авангард» довел счет побед до трех, для выхода в следующий раунд плей-офф омской команде осталось сделать один шаг. При счете 3:1 серия переезжает в Омск. Матч состоится 10 марта.

Илья Николаев

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