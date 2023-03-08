Великобритания объявила санкции в отношении нарушителей прав женщин из Ирана, Сирии, ЦАР и Южного Судана

Великобритания в Международный женский день объявила о санкциях в отношении тех, кого в Лондоне считают «глобальными нарушителями прав женщин». Речь идет о физлицах и юрлице из Ирана, Сирии, Центральноафриканской Республики и Южного Судана.

Замораживание активов и запреты на поездки вводятся в отношении четырех человек, в том числе военных, которые «отвечают за связанные с изнасилованиями дела». Также под санкции попало иранское правительственное учреждение.

«Эти санкции посылают четкий сигнал о том, что виновные в отвратительном гендерном насилии должны быть привлечены к ответственности»,— заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли в заявлении, которое получило агентство Reuters по электронной почте.

«Мы наращиваем наши усилия по защите женщин и девочек и будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для устранения сохраняющегося неравенства»,— подчеркнул министр. Санкции были введены одновременно с публикацией правительственной «Стратегии для женщин и девочек», в которой излагаются планы по борьбе с гендерным неравенством во всем мире, отмечает Reuters.

Ранее сегодня, 8 марта, Евросоюз ввел санкции против девяти физических и трех юридических лиц за нарушение прав женщин в Иране, Сирии, Афганистане, Мьянме, Южном Судане и России. В санкционный список попали двое полицейских и двое военных из России.

Мария Федотова