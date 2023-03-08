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Коммерсантъ FM
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Великобритания объявила санкции в отношении нарушителей прав женщин из Ирана, Сирии, ЦАР и Южного Судана

Великобритания в Международный женский день объявила о санкциях в отношении тех, кого в Лондоне считают «глобальными нарушителями прав женщин». Речь идет о физлицах и юрлице из Ирана, Сирии, Центральноафриканской Республики и Южного Судана.

Замораживание активов и запреты на поездки вводятся в отношении четырех человек, в том числе военных, которые «отвечают за связанные с изнасилованиями дела». Также под санкции попало иранское правительственное учреждение.

«Эти санкции посылают четкий сигнал о том, что виновные в отвратительном гендерном насилии должны быть привлечены к ответственности»,— заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли в заявлении, которое получило агентство Reuters по электронной почте.

«Мы наращиваем наши усилия по защите женщин и девочек и будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для устранения сохраняющегося неравенства»,— подчеркнул министр. Санкции были введены одновременно с публикацией правительственной «Стратегии для женщин и девочек», в которой излагаются планы по борьбе с гендерным неравенством во всем мире, отмечает Reuters.

Ранее сегодня, 8 марта, Евросоюз ввел санкции против девяти физических и трех юридических лиц за нарушение прав женщин в Иране, Сирии, Афганистане, Мьянме, Южном Судане и России. В санкционный список попали двое полицейских и двое военных из России.

Мария Федотова

Фотогалерея

Международный женский день в разных странах

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Мельбурн, Австралия. Участницы демонстрации, посвященной Международному женскому дню

Мельбурн, Австралия. Участницы демонстрации, посвященной Международному женскому дню

Фото: Reuters / Sandra Sanders

Джакарта, Индонезия. Активистки на митинге в защиту прав женщин

Джакарта, Индонезия. Активистки на митинге в защиту прав женщин

Фото: Tatan Syuflana / AP

Сеул, Южная Корея. Члены Корейской конфедерации профсоюзов на марше в честь Международного женского дня

Сеул, Южная Корея. Члены Корейской конфедерации профсоюзов на марше в честь Международного женского дня

Фото: Lee Jin-man / AP

Барселона, Испания. Феминистки на демонстрации, призывающей к защите прав секс-работников

Барселона, Испания. Феминистки на демонстрации, призывающей к защите прав секс-работников

Фото: Reuters / Nacho Doce

ДНР, Россия. Поздравление работниц медотряда особого назначения Южного военного округа с Международным женским днем

ДНР, Россия. Поздравление работниц медотряда особого назначения Южного военного округа с Международным женским днем

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Коломбо, Шри-Ланка. Конфликт участниц правозащитной акции с полицейскими

Коломбо, Шри-Ланка. Конфликт участниц правозащитной акции с полицейскими

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Лахор, Пакистан. Акция сторонниц религиозной партии «Джамаат-э-Ислами» (запрещена в РФ)

Лахор, Пакистан. Акция сторонниц религиозной партии «Джамаат-э-Ислами» (запрещена в РФ)

Фото: K.M. Chaudary / AP

Мумбаи, Индия. Пассажиры пригородного поезда принимают участие в занятиях йогой, организованных в честь Международного женского дня

Мумбаи, Индия. Пассажиры пригородного поезда принимают участие в занятиях йогой, организованных в честь Международного женского дня

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Милан, Италия. Митинг студентов у памятника Джузеппе Гарибальди, приуроченный к Международному женскому дню

Милан, Италия. Митинг студентов у памятника Джузеппе Гарибальди, приуроченный к Международному женскому дню

Фото: Luca Bruno / AP

Москва, Россия. Пассажиры с букетами цветов на эскалаторе на станции метро «Рижская»

Москва, Россия. Пассажиры с букетами цветов на эскалаторе на станции метро «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Москва. Участница праздничных мероприятий

Москва. Участница праздничных мероприятий

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Волонтер раздает цветы женщинам в парке «Зарядье»

Москва. Волонтер раздает цветы женщинам в парке «Зарядье»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Алматы, Казахстан. Активисты проводят акцию в поддержку прав женщин в Международный женский день

Алматы, Казахстан. Активисты проводят акцию в поддержку прав женщин в Международный женский день

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

Манила, Филиппины. Митинг, приуроченный к Международному женскому дню

Манила, Филиппины. Митинг, приуроченный к Международному женскому дню

Фото: Aaron Favila / AP

Бишкек, Киргизия. Шествие женщин в честь Международного женского дня

Бишкек, Киргизия. Шествие женщин в честь Международного женского дня

Фото: Vladimir Voronin / AP

Берлин, Германия. Участники митинга в честь Международного женского дня

Берлин, Германия. Участники митинга в честь Международного женского дня

Фото: Reuters / Annegret Hilse

Москва. Девушки гладят лошадей всадников Кремлевской верховой школы, участвующих в праздничных мероприятиях на ВДНХ

Москва. Девушки гладят лошадей всадников Кремлевской верховой школы, участвующих в праздничных мероприятиях на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Эдинбург, Великобритания. Праздничная акция пловцов на пляже Портобелло

Эдинбург, Великобритания. Праздничная акция пловцов на пляже Портобелло

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

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Мельбурн, Австралия. Участницы демонстрации, посвященной Международному женскому дню

Фото: Reuters / Sandra Sanders

Джакарта, Индонезия. Активистки на митинге в защиту прав женщин

Фото: Tatan Syuflana / AP

Сеул, Южная Корея. Члены Корейской конфедерации профсоюзов на марше в честь Международного женского дня

Фото: Lee Jin-man / AP

Барселона, Испания. Феминистки на демонстрации, призывающей к защите прав секс-работников

Фото: Reuters / Nacho Doce

ДНР, Россия. Поздравление работниц медотряда особого назначения Южного военного округа с Международным женским днем

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Коломбо, Шри-Ланка. Конфликт участниц правозащитной акции с полицейскими

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Лахор, Пакистан. Акция сторонниц религиозной партии «Джамаат-э-Ислами» (запрещена в РФ)

Фото: K.M. Chaudary / AP

Мумбаи, Индия. Пассажиры пригородного поезда принимают участие в занятиях йогой, организованных в честь Международного женского дня

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Милан, Италия. Митинг студентов у памятника Джузеппе Гарибальди, приуроченный к Международному женскому дню

Фото: Luca Bruno / AP

Москва, Россия. Пассажиры с букетами цветов на эскалаторе на станции метро «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Москва. Участница праздничных мероприятий

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Москва. Волонтер раздает цветы женщинам в парке «Зарядье»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Алматы, Казахстан. Активисты проводят акцию в поддержку прав женщин в Международный женский день

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

Манила, Филиппины. Митинг, приуроченный к Международному женскому дню

Фото: Aaron Favila / AP

Бишкек, Киргизия. Шествие женщин в честь Международного женского дня

Фото: Vladimir Voronin / AP

Берлин, Германия. Участники митинга в честь Международного женского дня

Фото: Reuters / Annegret Hilse

Москва. Девушки гладят лошадей всадников Кремлевской верховой школы, участвующих в праздничных мероприятиях на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Эдинбург, Великобритания. Праздничная акция пловцов на пляже Портобелло

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

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