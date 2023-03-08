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Коммерсантъ FM
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Бывшего мэра Белгорода заключили под стражу на два месяца

Свердловский райсуд Белгорода заключил на два месяца под стражу 38-летнего бывшего мэра города Антона Иванова, сообщила его адвокат Елена Палымова.

Адвокат Елена Палымова и бывший мэр Белгорода Антон Иванов (в центре)

Адвокат Елена Палымова и бывший мэр Белгорода Антон Иванов (в центре)

Фото: Телеграм-канал Елены Палымовой

Адвокат Елена Палымова и бывший мэр Белгорода Антон Иванов (в центре)

Фото: Телеграм-канал Елены Палымовой

Бывшего чиновника задержали по делу о взятке накануне (ч. 4 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Ему вменяют в вину получение незаконного вознаграждения в виде автомобиля стоимостью почти 3 млн руб. в тот период, когда он возглавлял АО «Белгородская ипотечная корпорация» (БИК). Мэрией Белгорода Антон Иванов управлял в 2021–2022 годах.

По мнению госпожи Палымовой, в действиях ее доверителя нет состава преступления, следствию предоставлены доказательства законности приобретения автомобиля.

Ранее областные власти инициировали проверку финансовой деятельности БИК. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в ней были обнаружены нарушения.

Сергей Толмачев, Воронеж

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