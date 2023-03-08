Полиция Петербурга задержала и допросила напавших на подростка с ракетницей и шокером

Полиция Санкт-Петербурга опубликовала видео допроса одного из обвиняемых в нападении с ракетницей и электрошокером на подростка. Скрываться от правоохранителей им удавалось четыре дня.

Инцидент с 17-летнем парнем произошел во дворе дома №49 на Большом Сампониевском проспекте. Подросток не только получил несколько ударов и выстрел из ракетницы в лицо, его также облили перцовым газом. Источник в правоохранительных органах в беседе с «Ъ-СПб» утверждал, что у молодого человека диагностировали ожог плеча, конъюнктивит, гематомы и роговицы обоих глаз. После госпитализации и оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

На видео, опубликованных полицией, один из обвиняемых утверждает, что между ним и пострадавшим подростком произошла словесная перепалка. Со своим соучастником они познакомились «в 20-х числах» у станции метро «Удельная», какого месяца не уточняется. Как писали городские СМИ, перед дракой один из нападавших спросил у юноши: «Ты за русский мир?».

7 марта Выборгский районный суд города арестовал до 4 мая Ивана Кичигина и его приятеля Рустама Саидрахмонова. Им вменяют хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору ч. 2 ст. 213 УК РФ. Оба обвиняемых петербуржцы, им грозит до семи лет колонии. Одного из арестованных ранее судили.

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